KIFF 2022: চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হল নির্বাক ছবি 'ক্যানভাস' Published on: 1 hours ago

মাত্র দু'জন চরিত্রাভিনেতাকে নিয়ে 25 মিনিটের স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বানিয়েছেন পরিচালক সুকান্ত সূর্য (KIFF 2022 )। ছবির নাম 'ক্যানভাস' । এই ছবিটি এমন একজন শিল্পীর কথা বলে যে শিল্পী একটি মৃত্যুপথযাত্রী মেয়ের ছবি আঁকেন নিজের ক্যানভাসে । নির্বাক এই ছবিটি সব দিক দিয়ে আবেগ-অনুভূতির এক দারুণ মিশেল (Silent Film Canvas in KIFF ) ৷ ছবি ঘিরে নিজেদের অনুভূতির কথা ভাগ করে নিলেন পরিচালক সুকান্ত সূর্য, অভিনেত্রী রাইমা রায় এবং সম্পাদক নীল (Director And Others Share Their Thoughts on Canvas )।