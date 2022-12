.

আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা । তারপরেই কল্লোলিনী কলকাতা সেজে উঠবে চলচ্চিত্রের রঙে ৷ শুরু হতে চলেছে 28তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। 15-22 ডিসেম্বর চলবে এবারের উৎসব । প্রতি বছরই এই উৎসব ঘিরে কলকাতাবাসীর উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতো । নানা ভাষার ছবির মজা নিতে চলে আসেন সিনেমাপ্রেমী মানুষজন(Cinema Lovers Share their thoughts on KIFF) । কারও আবার সময় বা সুযোগের অভাবে ইচ্ছে থাকলেও আসা হয়ে ওঠে না। তবে কেবল সিনেমা দেখতেই নয়, এই সময় নন্দনের ঝলমলে চেহারা দেখতেও ভিড় জমে বহু মানুষের। এবারের উৎসব নিয়ে কতটা উন্মাদনা নন্দন চত্বরে আগতদের মধ্যে? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত(Cinema Lovers on KIFF 2022)।