Bidipta Chakraborty: জীবনের প্রথম নায়ককে ফিরে পেয়ে খুশি বিদীপ্তা চক্রবর্তী Published on: 18 minutes ago

বেশ অনেকদিনের ব্রেকের পর ফের ধারাবাহিকে বিদীপ্তা চক্রবর্তী (Bidipta Chakraborty on Her New Serial )। বলিষ্ঠ এক চরিত্রে প্রত্যেকবারের মতো এবারও ধরা দেবেন তিনি। আসছে 'ফেরারি মন'। পাক্কা 35 বছর পর অভিনয় কেরিয়ারের প্রথম নায়ক অরিন্দম গাঙ্গুলির সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন তিনি। নতুন চরিত্র নিয়ে নির্ভেজাল আড্ডা দিলেন অভিনেত্রী(Bidipta Chakraborty Shares Her Thoughts) ৷