অনীক দত্ত পরিচালিত 'অপরাজিত' এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'X=PREM'-এর পর এবার নন্দনে প্রদর্শনের অনুমতি পেল না বর্ষালি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা 'কুলপি' ছবিটিও । এর আগে এই নন্দনে জায়গা না-পাওয়া নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি ৷ কর্তৃপক্ষদের ওপর রীতিমতো চটেছিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় ৷ এবার একই ঘটনা ঘটল 'কুলপি'-র সঙ্গেও ৷ কী বলছেন পরিচালক বর্ষালি (Barshali Chatterjee on her Film Not Getting a Chance in Nandan)?