Arindam Ganguly: 'মন্ত্রী হলে আজকাল যা যা করতে হয় তা আমার আসে না', অকপট অরিন্দম Published on: 1 hours ago

আসন্ন ধারাবহিক 'ফেরারি মন' আসছে 7 নভেম্বর । এই ধারাবাহিকে একজন মন্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন অরিন্দম গঙ্গোপাধ্য়ায় (Arindam Ganguly Shares His Thoughts)। তাঁর ছেলেকে নিয়েই গড়ে উঠেছে গল্প ৷ কিন্তু সত্যিই মন্ত্রী হলে কেমন হত? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন অভিনেতা (Arindam Ganguly on His New Serial)।