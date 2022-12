.

Ankush on Shikarpur: শিকারপুরে গিয়ে সন্দীপ্তাকে মনে ধরেছে অঙ্কুশের Published on: 11 minutes ago

বাংলা ওয়েব সিরিজের নতুন গোয়েন্দা কেষ্ট। আর সেই গোয়েন্দার ভূমিকায় অঙ্কুশ হাজরা। আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'শিকারপুর'(Ankush Hazra New Web Series)। আছে প্রেম, রহস্য, অ্যাকশন সবই । আর এই সবের কেন্দ্রে শিকারপুর নামে একটি জায়গা। এই সিরিজের দৌলতেই প্রথমবার জুটি বাঁধছেন অঙ্কুশ হাজরা এবং সন্দীপ্তা সেন। একেবারে নতুন একটি জুটি। একদিকে গোয়েন্দা চরিত্র, অন্যদিকে নতুন জুটি ডাবল পাওয়া নিয়ে দারুণ খুশি অঙ্কুশ। ওদিকে আবার ঐন্দ্রিলার পর এই প্রথম কাউকে মনে ধরেছে তাঁর । তিনি সন্দীপ্তা সেন। অঙ্কুশ ইটিভি ভারতকে নিজের মুখেই জানালেন সেই কথা(Ankush Hazra Shares His Thoughts on Shikarpur)।