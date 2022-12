.

Ankush on Mithun: অভিনয়-রাজনীতি আলাদা, শিল্পীকে তাঁর সম্মান দেওয়া উচিত, 'প্রজাপতি' বিতর্কে সরব অঙ্কুশ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে দেব-মিঠুনের নতুন ছবি 'প্রজাপতি' ৷ দেব এবং মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত এই ছবি নন্দনে সুযোগ না পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা ৷ মুখ খোলেন দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে কুণাল ঘোষের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ৷ এমনকী কুনাল তো জানান তাঁর মতে প্রজাপতি ছবিতে মিঠুনের অভিনয় ছিল সুপারফ্লপ ৷ এই নিয়ে এবার ইটিভি ভারতের কাছে মুখ খুললেন অঙ্কুশ হাজরা (Ankush Hazra Shares His Thoughts on Projapoti Film Controversy)৷ তিনি স্পষ্ট জানালেন মিঠুন চক্রবর্তী এতদিন ধরে প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর অভিনয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়াগাই নেই (Ankush on Mithun)৷