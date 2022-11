.

Ankush Hazra: ঐন্দ্রিলার বদলে কোনও বিদেশিনী অঙ্কুশের প্রেমিকা হলে মা কী করতেন?

আসছে অংশুমান প্রত্যুষ পরিচালিত অঙ্কুশ হাজরা অভিনীত বাংলা ছবি 'ওগো বিদেশিনী'(Ankush Hazra Shares Her Thoughts With ETV Bharat)। অভিনেত্রী আলেকজান্দ্রার সঙ্গে এই ছবিতে জুটি বেঁধেছেন তিনি(Ankush Hazra on His New Film Ogo Bideshini)। কেমন ছিল অংশুমান প্রত্যুষ পরিচালিত এই ছবির লন্ডনের শ্যুটিং জার্নি? কেমন ছিল বিদেশিনীর সঙ্গে কাটানো দিনগুলো? ঐন্দ্রিলা না হয়ে অঙ্কুশের প্রেমিকা কোনও বিদেশিনী হলেই বা কী করতেন অভিনেতার মা? এই সব প্রশ্নের অকপট উত্তর দিলেন অঙ্কুশ হাজরা।