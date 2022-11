.

Eken Babu Ebar Kolkatay: বড়দিনেই শুরু একেনের কলকাতা অভিযান, কী বলছেন কুশীলবরা?

বড় পর্দায় খেল দেখানোর পর ফের একবার হইচইতে ফিরছেন একেন অর্থাৎ গোয়েন্দা একেন্দ্র সেন । একেন বাবুর নজরে এবার শহর কলকাতা । এখানেই এবার রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন তিনি ৷ এবারের সিরিজের নাম 'একেন বাবু-এবার কলকাতায়'(Eken Babu ebar Kolkatay is Coming Soon )। নতুন এই সিরিজটি আসছে এই বড়দিনেই । তারই ঘোষণা পর্বে হাজির ছিলেন পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, একেন বাবুর স্রষ্টা সুজন দাশগুপ্ত এবং একেন সেন অর্থাৎ অনির্বাণ চক্রবতী(Actors Thoughts on Eken Babu Ebar Kolkatay) । কী বললেন একেন বাবু এবার কলকাতায়-র কুশীলবেরা(Actors on Eken Babu Ebar Kolkatay)?