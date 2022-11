.

Sohag Chand: দিলদরিয়া প্রেমের ওজনদার গল্প নিয়ে আসছে 'সোহাগ চাঁদ' Published on: 58 minutes ago

Koo_Logo Versions

বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় এবার ওজনদার গল্প। গল্পের নায়িকা সোহাগ স্বাস্থ্যবতী । তার প্রিয় বাল্যবন্ধু চাঁদও তাকে স্বাস্থ্য নিয়ে নানা কথা শোনায়। চাঁদের মতে, স্বাস্থ্য ভারী মানেই সে সুস্থ নয়। চাঁদ জিম ফ্রিক আর সোহাগ ওজন নিয়ে ভাবেই না (Sohag Chand is Coming Soon)। দু'জনের মধ্যে একটাসময় দূরত্ব তৈরি হয়। ধারাবাহিকের গল্প এগোবে এই কাহিনি সম্বল করেই। গল্পে আছে আরও নানা বাঁক । এখানে শাশুড়ি-বউমার ঝগড়া নেই বলে জানা গিয়েছে । বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন অন্বেষা চক্রবর্তী, অভিষেক বীর শর্মা, ভরত কল, দেবোত্তম মজুমদার, তনুকা চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে । 28 নভেম্বর থেকে প্রতিদিন সন্ধে সাতটায় আসছে 'সোহাগ চাঁদ' (Actors on New Serial Sohag Chand )।