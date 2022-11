.

18 নভেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে অংশুমান প্রত্যুষ পরিচালিত বাংলা ছবি 'ওগো বিদেশিনী'(Actors on Ogo Bideshini) । অঙ্কুশ হাজরার সঙ্গে এই ছবিতে জুটিতে রয়েছেন বিলিতি নায়িকা আলেকজান্দ্রা টেলর । পরিচালক এবং সঙ্গীত পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে সুরেলা আড্ডা দিলেন আলেকজান্দ্রা। বাংলায় আরও ছবি করার ইচ্ছে আছে বলে জানালেন অভিনেত্রী(Actors Share Their Thoughts on Ogo Bideshini)।