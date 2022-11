.

Actors on Hostel Days: হস্টেল জীবনের বন্ধুত্বের গল্প নিয়ে আসছে 'হস্টেল ডেজ' Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

হইচই-এর নতুন ওয়েব সিরিজ 'হস্টেল ডেজ' আসছে 25 নভেম্বর । সম্প্রতি হাজির হয়েছে এই সিরিজের প্রথম গান 'কুড়মুড় কুড়মুড় ধুম ধারাক্কা' (New Web Series Hostel Days)। হস্টেল লাইফের নস্টালজিয়া উঠে আসবে এই সিরিজে । অর্ক,পরিক্ষীৎ, টিংকু,কপিলদের মতো অবতারদের মারাত্মক সব কাণ্ড কারখানা দেখলে হাসবে দর্শক-দাবি গোটা টিমের(Actors Share Their Thoughts on Hostel days)।