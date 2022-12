.

Hatyapuri Trailer: হাজির 'হত্যাপুরী' ছবির ট্রেলার, কী বলছেন কুশীলবরা? Published on: 1 hours ago |

23 ডিসেম্বর বড় পর্দায় আসছে ফেলুদার নতুন গল্প 'হত্যাপুরী'। রহস্য জমজমাট এবার পুরীতে। পাক্কা 6 বছর পর বড় পর্দায় আসছে ফেলুদা। তাই তাকে ঘিরে উত্তেজনা তো থাকবেই। হাজির হল ছবির ট্রেলার। ট্রেলার প্রকাশের সন্ধ্যায় ছবির পরিচালক সন্দীপ রায়, নতুন ফেলুদা ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, জটায়ু অভিজিৎ গুহ, তোপসে আয়ুশ দাস, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও হাজির ছিলেন দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়, অসীম রায়চৌধুরি, সন্দীপ চক্রবর্তী, সোমশুভ্র মুখোপাধ্যায়(Actors on Hatyapuri Trailer )। প্রত্যেকেই জানালেন ছবি ঘিরে নিজের অনুভূতির কথা(Actors Share Their Thoughts on Hatyapuri Trailer)।