Actors on New Film Hawa: এপারে এবার ওপারের 'হাওয়া', কী বলছেন কুশীলবরা? Published on: 8 hours ago

মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত 'হাওয়া' ছবিটি 16 ডিসেম্বর কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে এবং 30 ডিসেম্বর সারা ভারতে মুক্তি পাবে(New Film Hawa in KIFF)। 28তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 16 ডিসেম্বর সন্ধে সাতটায় নন্দন 1-এ স্পেশাল স্ক্রিনিং হবে এই ছবির । এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির থাকতে পারেননি ছবির অন্যতম অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। তাঁর বাবা অসুস্থ থাকায় কলকাতায় আসতে পারেননি তিনি(Actors on New Film Hawa )। কিন্তু অনলাইনে উপস্থিত ছিলেন তিনি। অন্যরাও জানান ছবি নিয়ে তাঁদের মনের কথা(Actors Share Their Thoughts on Film Hawa) ৷