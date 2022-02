.

Elephant Fell in Well : লালগড়ে মুখখোলা গর্তে পড়ে গেল পূর্ণবয়স্ক হাতি Published on: 56 minutes ago

মুখখোলা গর্তে পড়ে গেল একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি (Elephant Fell in Well) ৷ লালগড় রেঞ্জে পাটঝরিয়ার ঘটনা ৷ লালগড় রেঞ্জের এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাওয়ার সময় হাতিটি গর্তে পড়ে যায় ৷ অন্ধকার থাকার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে (Elephant Fell in Well at Lalghar) ৷ গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন লালগড়ের ঝিটকা, ভীমপুর সহ বিভিন্ন জঙ্গলে 30-35টি হাতির দল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ৷ তাঁরা জানাচ্ছেন, একটি হাতি শাবকের জন্ম দিয়েছে ৷ সেই কারণেই হাতির দলটি জঙ্গলের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ এ দিন সকালে বন দফতরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছায় ৷ আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, পাটাঝরিয়া সংলগ্ন জঙ্গলে হাতির দলটি অবস্থান করছিল ৷ গতকাল রাতে অন্যত্র যাওয়ার সময় হাতিটি অন্ধকারের কারণে গর্তটিতে পড়ে যায় ৷