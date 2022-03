.

Rampurhat Massacre Protest : রামপুরহাটে নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে দুর্গাপুরে বামদলের মিছিল Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

সোমবার রাতে রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখের (TMC leader killed in Rampurhat) ৷ বগটুই গ্রামে নিজের বাড়ির কাছেই খুন হন তিনি ৷ অভিযোগ, সোমবার রাতেই বগটুই গ্রামের 10-12টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এতে 8 জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য ৷ রামপুরহাটে এই গণহত্যার প্রতিবাদে দুর্গাপুর স্টেশনের সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকরা মিছিল করলেন । মঙ্গলবার সন্ধেয় মিছিলের পরে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয় । বামফ্রন্ট নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, "শোনা যাচ্ছে উপপ্রধান খুনের পালটা জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে রামপুরহাটে ৷ কতজন সেই সংখ্যা গোনা যাচ্ছে না ৷ 7, 8, 10, 11 লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ৷ এত বর্বরোচিত ঘটনা সভ্য জগতে হতে পারে, সেটা ভাবা যায় না ৷" আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির নেতা কর্মীরা (Durgapur CPIM rally in protest of Rampurhat Massacre in Birbhum) ।