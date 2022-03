.

Water Problem in Malda Medical : মালদা মেডিক্যালে পানীয় জলের সমস্যা, রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে আলোচনা

গরম পড়তেই মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পানীয় জলের সংকট (Drinking Water Problem in Malda Medical College) ৷ রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে উঠল সেই প্রসঙ্গ । সেই সঙ্গে দ্রুত ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালুর কথাও তোলা হয়েছে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে ৷ তবে, কবে পুরোপুরিভাবে ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু হবে ? তার কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি ৷ আজ দুপুরে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা মালদার জেলাশাসক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন (Drinking Water Problem Issue Discussed in Patient Welfare Meeting of Malda Medical) ৷ সেই বৈঠকেই হাসপাতাল চত্বরে পানীয় জলের সমস্যার দূর করা, যততত্র অ্যাম্বুল্যান্স পার্কিং, দ্রুত ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয় ৷