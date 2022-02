.

Jibanananda The Thinker Documentary: জীবনানন্দ দাশের জন্মদিনে হাজির ডকুমেন্টরি ফিল্ম 'জীবনানন্দ- দ্য থিঙ্কার' Published on: 2 hours ago

অভিনেতা-পরিচালক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তৈরি হল ডকু ফিল্ম 'জীবনানন্দ-দ্য থিঙ্কার' (Jibanananda The Thinker a documentary film on the Poet)। গবেষক গৌতম মিত্রর দীর্ঘ 37 বছরের গবেষণার ফসল এই ডকু ছবিটি । সুচন্দ্রা ভানিয়ার প্রযোজনায় জাস্ট স্টুডিওর ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে কবির জন্মদিন 17 ফেব্রুয়ারি হাজির হয়েছে 'জীবনানন্দ- দ্য থিঙ্কার'-এর সিজন ওয়ান। এখানে আবৃত্তিপাঠ করেছেন অভিনেতা দেবদূত ঘোষ । সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন জয় শঙ্কর ।