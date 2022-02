.

রাজ্যে চার পৌরনিগম নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন দিলীপ ঘোষ ৷ আর তৃণমূলের এই একছত্র আধিপত্যের পিছনে ভোট লুঠকে দায়ী করেছেন তিনি (Dilip Ghosh Alleges Vote Rigging in Corporation Elections) ৷ আজ মেদিনীপুর শহরে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের দফতরের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন দিলীপ ঘোষ সহ জেলা বিজেপির অন্যান্য নেতা কর্মীরা ৷ দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেন, মেদিনীপুর পৌরসভার ভোটে বিরোধী প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে বাধ্যে করেছে তৃণমূল ৷ পাশাপাশি বিধাননগর, আসানসোল, চন্দননগর এবং শিলিগুড়ির ফলাফল তৃণমূলের ভোট লুঠের ফলেই সম্ভব হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ৷ তার প্রতিবাদে আজ এই বিক্ষোভ করে বিজেপি ৷ সেই সঙ্গে চার পৌরনিগমের ভোটের ফলাফল নিয়ে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ (BJP will Moves to Court Against Corporation Election Result says Dilip Ghosh) ৷