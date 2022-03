.

Road Block in Durgapur : ঝালদায় কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে পথ অবরোধ কংগ্রেসের Published on: 2 hours ago

ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলরকে খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে পথ অবরোধ দুর্গাপুরে (Congress Demands CBI Investigation in Jhalda Councilor Murder Case) ৷ সিটি সেন্টার ডিএমসি মোড়ে সিবিআই তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা (Road Block in Durgapur City Center by Congress for Protest of Jhalda Councilor Murder) ৷ এ দিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের কিছুটা ধস্তাধস্তি হয় ৷ সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভ তুলে দেয় ৷ এর জেরে প্রায় আধ ঘণ্টা যানজট তৈরি হয় দুর্গাপুর সিটি সেন্টার মোড়ে ৷ কংগ্রেসের অভিযোগ, নির্দলদের নিয়ে কংগ্রেস ঝালদায় বোর্ড গঠন পাকা করে ফেলেছিল ৷ তাই তপন কান্দুকে খুন করা হয়েছে ৷