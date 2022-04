.

Ballygunge By Poll 2022 : বালিগঞ্জ সেন্ট লরেন্স স্কুলে বিজেপির কেয়া ঘোষের মুখোমুখি কংগ্রেসের কামারুজ্জামান Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও, বুথের প্রবেশপথে এবং ভিতরে ঢুকে পাহারা দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ ৷ বালিগঞ্জ বিধানসভার সেন্ট লরেন্স স্কুলে এর বিরুদ্ধে একে অপরের সঙ্গে গলা মেলালেন কংগ্রেস প্রার্থী কামারুজ্জামান চৌধুরী ও বিজেপি প্রার্থী কেয়া ঘোষ । দুই প্রার্থীর মধ্যে হল সৌজন্য বিনিময়ও । কেমন ভোট চলছে, এ নিয়ে মত বিনিময় করলেন দুই বিরোধী প্রার্থী । তাঁরা যৌথভাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট ও ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তোলেন (Congress Candidate Kamruzzaman Choudhury and BJP candidate Keya Ghosh meets each other at St Lawrence School)।