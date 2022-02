.

Book on Anubrata Mandal : 'খেলা হবে', অনুব্রতকে নিয়ে লেখা বই উদ্বোধন ব্রাত্যর Published on: 2 hours ago

রাজ্য রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তথা বীরভূম জেলার তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে লেখা হল বই (Book on Anubrata Mandal ) ৷ মঙ্গলবার কেষ্টকে নিয়ে লেখা এই বই প্রকাশ করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ বইয়ের নাম "খেলা হবে" (name of the book is Khela hobe) ৷ লেখক সাংবাদিক তথা অনুব্রত মণ্ডলের বন্ধু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷