BMC Election Result 2022 : মেয়র হওয়ার দৌড় সব্যসাচী এবং কৃষ্ণার, জিতেই সোজা নেত্রীর কাছে দু’জনে Published on: 1 hours ago

বিধাননগর পৌরনিগমে তৃণমূলের জয় সুনিশ্চিত হতেই মেয়র হওয়ার দৌড় শুরু প্রাক্তন এবং বিদায়ীর মধ্যে (Fight for Mayor Seat of Bidhannagr Between Sabyasachi Dutta and Krishna Chakraborty) ৷ জয়ের পর সস্ত্রীক তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে চলে যান প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত (Sabyasachi Dutta Meet Mamata Banerjee After Win in Bidhannagar) ৷ সেখান থেকে কলকাতার মেয়র তথা দলের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য ফিরহাদ হাকিমের বাড়ি ৷ পিছিয়ে থাকলেন না বিদায়ী মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী ৷ তিনিও মমতার সঙ্গে দেখা করতে চলে আসেন কালীঘাটে (Krishna Chakraborty Meet Mamata Banerjee After Win in Bidhannagar) ৷ তবে, দু’জনেরই দাবি, জয়ের পর দলনেত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ মাত্র ৷ কৃষ্ণা চক্রবর্তী শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই ফিরে গিয়েছেন ৷ কিন্তু, বিজেপি থেকে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন করা সব্যসাচী নিজের দর বাড়াতে শুধু মমতা নন ৷ তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির 2 গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সঙ্গেও দেখা করেন ৷ প্রথমজন ফিরহাদ হাকিম ৷ আর দ্বিতীয়জন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন সব্যসাচী ৷ সেখানে দু’জনে হাতেহাত মিলিয়ে ছবিও তুলতে দেখা গিয়েছে ৷ এ দিন সব্যসাচী দত্তের স্ত্রীকে একটি শাড়ি উপহার দেন তৃণমূল নেত্রী ৷