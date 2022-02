.

BMC Election 2022 : বিধাননগরের 37 নং ওয়ার্ডে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে মারামারি Published on: 19 minutes ago

Koo_Logo Versions

বিধাননগর পৌরনিগমের (BMC Election 2022) 37 নং ওয়ার্ডের আরবিআই কমিউনিটি হলে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে হাতাহাতি (Fight Between BJP and TMC Candidate of Ward No 37 in Bidhannagar) ৷ একে অপরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন ৷ বিজেপি প্রার্থী প্রমিতা সাহাঘোষের অভিযোগ আরবিআই কমিউনিটি হলে ছাপ্পাভোট করাচ্ছিল তৃণমূল ৷ বদলি হয়ে যাওয়া 16 জন আধিকারিকের ভোট করাচ্ছিল শাসকদলের এজেন্টরা ৷ যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী মিনু দাসচক্রবর্তী ৷ তিনি পাল্টা অভিযোগ করেছেন, আরবিআই কমিউনিটি হলে শান্তিপূর্ণ ভোট চলছিল ৷ তিনি খবর, পান বিজেপি প্রার্থী বহিরাগতদের নিয়ে ওই বুথে ঢুকে তৃণমূলের এজেন্টদের মারধর করেন ৷ খবর পেয়ে তিনি সেখানে পৌঁছালে পাল্টা তাঁকেও মারধর করা হয় ৷ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাঁকে চড় মারার অভিযোগ করেছেন ৷ মিনু দাসচক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন, বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে সিপিআইএমের একজন মহিলাও ছিলেন ৷ যিনি তাঁকে মারধর করেছেন ৷ ওই মহিলাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷