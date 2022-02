.

BMC Election 2022 : 32নং ওয়ার্ডে ভুয়ো ভোটার ধরলেন বাম নেত্রী রমলা চক্রবর্তী Published on: 7 minutes ago

বিধাননগর পৌরনিগমের (Fake Voter in Bidhannagar Municipal Corporation) 32 নং ওয়ার্ডে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ভুয়ো ভোটার ধরলেন সিপিআইএম নেত্রী রমলা চক্রবর্তী ৷ অভিযোগ, সকাল থেকেই 32 নং ওয়ার্ডের অধিকাংশ বুথে ভুয়ো ভোটাররা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে (Fake Voter Caught in Ward No 32 of Bidhannagar) ৷ এক ব্যক্তি একাধিকবার ভোট দিতে এলে তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তীর স্ত্রী সিপিএম নেত্রী রমলা চক্রবর্তী ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুথের বাইরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ ওই ভুয়ো ভোটার পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে জোর করে আটকে রাখা হয় ৷ এরপরেই সেখানে বহিরাগতরা ভিড় করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ ৷ এনিয়ে সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের অভিযোগ করলে, তাঁরা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ ৷