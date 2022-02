.

BJPs Rally at Asansol : উলটো অভিমুখে মিছিল করে ভোট ‘প্রহসনের’ প্রতিবাদ বিজেপির Published on: 5 minutes ago

Koo_Logo Versions

আসানসোলে ভোটে প্রহসন হয়েছে । ভোট লুঠ হয়েছে। ছাপ্পা ভোট করেই তৃণমূল ভোটে জিতেছে ৷ এই অভিযোগ তুলে অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ জানাল বিজেপি (BJPs Deputation Rally at Asansol against Poll Violence) । আজ, মঙ্গলবার উলটো অভিমুখে হেঁটে মিছিল করে জেলা শাসকের দফতরে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়-সহ অন্য নেতারা । আসানসোলের সেনর‍্যালে রোড থেকে জেলা শাসকের দফতর পর্যন্ত মিছিল করার কথা ছিল (BJPs Rally at Asansol) । কিন্তু মাঝপথেই ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকে দেয় । উলটো পথে হাঁটার পাশাপাশি আঙুলে ব্যান্ডেজ বেঁধে ভোট না দিতে পারারও প্রতিবাদ জানান বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷