Asansol By Poll : 'এই তৃণমূল আর না', বাবুলের গানেই আসানসোলে বিজেপির অগ্নিমিত্রার প্রচার Published on: 51 minutes ago

বিজেপিতে থাকাকালীন তৃণমূলের বিরুদ্ধে লেখা গান গেয়েছিলেন বাবুল সপ্রিয় (Former BJP MP Babul Supriyo) ৷ কিন্তু এখন তিনি তৃণমূলে ৷ ঘাসফুল শিবিরের হয়ে বালিগঞ্জে ভোটের লড়াইয়েও নেমেছেন ৷ কিন্তু তিনি যে কেন্দ্র থেকে বিজেপির সাংসদ হয়েছিলেন, সেখানে তাঁর গান বাজিয়েই প্রচার চলছে (BJP using Babul Supriyo Song in Asansol Bye Election Campaign) ৷ বাবুলের ইস্তফার জেরেই আসানসোল লোকসভা আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে ৷ এবার আসানসোলে বিজেপির প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল (Asansol BJP Candidate Agnimitra Paul) ৷ তিনি বলেন, "গানটি বাবুল সুপ্রিয় গেয়েছিলেন । তিনি আমাদের সাংসদ ছিলেন । গান অত্যন্ত প্রিয় আমাদের । কত সুন্দর গানের কথা ।’’ তাঁর প্রশ্ন, ‘‘বাবুল সুপ্রিয় আসানসোল ছেড়ে পালিয়ে গেলেন কেন ?"