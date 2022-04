.

BJP Asansol Campaign : প্রচারের নয়া কৌশল, পাপিয়া অধিকারীর তত্ত্বাবধানে বিজেপির পথনাটক Published on: 50 minutes ago

হাতে আর মাত্র দু'দিন । এরই মধ্যেই প্রচার সেরে ফেলতে হবে । আগামী 12 এপ্রিল আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ৷ তাই এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি (BJP Campaigning for Asansol Lok sabha by poll) ৷ তাই বক্তৃতা, সভা, মিছিল, বাড়ি বাড়ি প্রচারের পাশাপাশি এবার অন্য পন্থা নিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ পথনাটকের মাধ্যমে নিজেদের বার্তা তুলে ধরে ভোটারদের কাছে পৌঁছতে চাইছে তারা (street play campaign of BJP) ৷ বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর তত্ত্বাবধানে নাট্যশিল্পীরা রাস্তায় নেমেছেন ৷ বিজেপির হয়ে গান, পথনাটিকা হচ্ছে ৷ বিভিন্ন সমস্যা, গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা'কে চূড়ান্তভাবে কটাক্ষও করা হচ্ছে এই পথনাটকের মাধ্যমে ।