.

Bengal Civic Polls Result 2022 : পুরুলিয়ায় 2টি পৌরসভায় জয় তৃণমূলের, একটি ত্রিশঙ্কু Published on: 54 minutes ago

Koo_Logo Versions

জঙ্গলমহলে সবুজ ঝড় (Bengal Civic Polls Result 2022) ৷ পুরুলিয়ার তিনটির মধ্যে দু’টি পৌরসভা তৃণমূল জিতেছে ৷ আর একটির ফলাফল ত্রিশঙ্কু হয়েছে (Two Municipality in Purulia Win TMC and One is Hung) ৷ 23 আসনের পুরুলিয়া পৌরসভার 17টিতে জয় পেল তৃণমূল (TMC Win in Purulia Municipality) ৷ অন্যদিকে, তৃণমূলে টিকিট না পেয়ে 6 ও 12নং ওয়ার্ডের দুই নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৷ আর কংগ্রেস একটি আসন পেয়েছে ৷ 15 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল থেকে টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসের হয়ে ওই ওয়ার্ডে পৌরসভা ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন রুকাইয়া খাতুন ৷ আর সেই আসনটি তিনিই জিতলেন তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে ৷ আর বিজেপি জয়ী হয়েছে তিনটি আসনে ৷ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পৌরসভার 13টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জয়ী হয়েছে 9টিতে (TMC Win in Raghunathpur Municipality) ৷ বিজেপি ও কংগ্রেসের ঝুলিতে দু’টি করে আসন ৷ তবে, 12 আসন বিশিষ্ট ঝালদা পৌরসভা ত্রিশঙ্কু হয়েছে (Jhalda Municipality Result is Hung) ৷ কংগ্রেস ও তৃণমূল উভয়ই 5টি আসনে জিতেছে ৷ আর দু’টি আসনে জিতেছে নির্দল প্রার্থী ৷ এখন দেখার ঝালদা পৌরসভায় বোর্ড কারা গঠন করে ?