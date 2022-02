.

একমাস পিছিয়ে গেল পৌরসভা ভোট (Bengal Civic Polls 2022) ! নানা বাস্তবে নয় ৷ এমনটা হয়েছে বিজেপি প্রার্থীর ব্যানারে ঝাড়গ্রাম পৌরসভার 10নং ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী চন্দনেশ্বর সেনগুপ্তর সব ব্যানারে ভোটের তারিখ লেখা রয়েছে 27 মার্চ (Wrong Information About Election Date on Banner of BJP Candidate in Jhargram) ৷ যা নিয়ে বিজেপি প্রার্থী চন্দনেশ্বর সেনগুপ্তের জানিয়েছেন পুরোটাই ছাপানোর ভুল । কিন্তু, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার 10নং ওয়ার্ডের সব মোড়ে সেই ভুল তারিখ ছাপা ব্যানার দেখে অনেকের মধ্যেই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে ৷ আর যা লোক মুখে ছড়িয়েও পড়ছে ৷ তবে, এই সামান্য ভুলকে তৃণমূল সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় করে প্রচার করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপি প্রার্থী ৷ তবে, এতে তাঁরই লাভ হচ্ছে, কারণ তৃণমূল তাঁর হয়ে প্রচার করে দিচ্ছে বলে জানান চন্দনেশ্বর সেনগুপ্ত ৷