Bengal Civic Polls 2022 : তৃণমূলের হয়ে প্রচারে কোন্নগরের পুরুষ 'লক্ষ্মী'

হাতে লক্ষ্মীর ভাঁড় আর জোড়াফুল আঁকা শাড়ি ৷ এই বেশে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তৃণমূলের হয়ে প্রচার করছেন কোন্নগরের বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার (Unique Campaign for TMC by A Supporter) ৷ ইনি কোনও মহিলা নন, তিনি পুরুষ ৷ ঘাটাল পৌরসভায় মহিলা ভোটারদের টানতে অভিনব পন্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদর্শ মেনে চলা লক্ষ্মীকান্ত কর্মকারের (Unique Election Campaign for TMC in Ghatal) ৷ পৌরসভা নির্বাচনে (Bengal Civic Polls 2022) তৃণমূলকে ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত কারার আবেদন জানাচ্ছেন তিনি ৷ ঘাটাল পৌরসভার কোন্নগরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে এ ভাবেই ঘুরছেন লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার ৷ জানালেন তাঁর পেশা ছবি আঁকা ৷ আর নেশা, মুখ্য়মন্ত্রীর জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরা ৷