Bengal Civic Polls 2022 : পুরুলিয়া জেলায় নির্বাচনী প্রচারে ভুবন বাদ্যকর Published on: 23 minutes ago

পুরুলিয়া পৌরসভার 18 ও 21নং ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে ভুবন বাদ্যকার (Kancha Badam Fame Bhuban Badyakar in Election Rally for TMC) ৷ কাঁচাবাদাম গানে পরিচিতি পাওয়া ভুবন বাদ্যকার বিধায়ক তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রচারে অংশ নেন (Bhuban Badyakar in Election Campaign in Purulia With Soham) ৷ সেখানে তিনি রোড শো করেন ৷ এ দিন ভুবন বাদ্যকারকে দেখতে প্রচুর লোক ভিড় করেছিলেন ৷ সেখানে কাঁচা বাদাম গান গেয়ে প্রচার মঞ্চ মাতিয়ে দেন ভুবন বাদ্যকার ৷