.

APEEJAY Ananda Art Workshop: এপিজে আনন্দ আর্ট ওয়ার্কশপে খুদে শিল্পীদের উৎসাহ দিতে হাজির সুরজিৎ Published on: 2 hours ago |

Updated on: 27 minutes ago Koo_Logo Versions

প্রতিবারের মতো এবছরও 'এপিজে আনন্দ আর্ট ওয়ার্কশপ' অনুষ্ঠিত হল এপিজে হাউজ প্রাঙ্গণে (APEEJAY School Organizes APEEJAY Ananda Art Workshop With The New Little Artists)। এবারের এই ৩০তম এই আর্ট ওয়ার্কশপের থিম ছিল কোভিড পরিস্থিতিতে যেভাবে পালটে গেছে মানবজীবন, তা মাথায় রেখে কোনটা করণীয় আর কোনটা করণীয় নয়. তা তুলে ধরতে হবে সাদা পাতায় ৷ শিল্পী কিন্তু খুদে আর কিশোর কিশোরীরা ৷ তাদের ভাবনাই এদিন উঠে এল পেন্সিল এবং রং তুলির টানে । বিগত ৩০ বছর ধরে এই আর্ট ওয়ার্কশপের আয়োজন করে আসছে 'এপিজে স্কুল' এবং 'এপিজে আনন্দ চিলিড্রেন্স লাইব্রেরি'। বরাবরই অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুল-সহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার খুদে এবং কিশোররা । এবারও কলকাতা, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু-সহ আরও বহু জায়গা থেকে আগমন ঘটেছিল এই শিল্পীদের। এমনকি নেপাল এবং পাকিস্তানের শিশুরাও ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নিয়েছিল এই আর্ট ওয়ার্কশপে । এপিজে হাউজ প্রাঙ্গণে এদিন সেই সব শিল্পীদের জমায়েতে সমৃদ্ধ হয় এই ওয়ার্কশপ। প্রসঙ্গত, পাল পরিবারের উদ্যোগেই গড়ে ওঠে 'এপিজে স্কুল'। এদিন শিল্পীদের উৎসাহ দিতে হাজির হন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এপিজে স্কুলের এহেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান তিনি ৷