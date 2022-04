.

Anubrata on Bagtui CBI Probe : ‘সিবিআই যা করছে ঠিক করছে’, বগটুই কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে খুশি অনুব্রত Published on: 25 minutes ago

সিট-এর হাত থেকে বগটুই গণহত্যার তদন্তভার গিয়েছে সিবিআই-এর হাতে ৷ খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সিবিআই পক্ষপাতিত্ব করলে তাঁরা পথে নামবেন ৷ ঠিক উলটো সুর বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতির গলায় ৷ অনুব্রত মণ্ডল জানালেন, ‘সিবিআই যা করছে ঠিক করছে । আমি খুশি সিবিআই তদন্তে (Anubrata Mandal is happy with CBI probe in Bagtui Massacre) ।’