All India Karate Competition : অল ইন্ডিয়া ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানে ক্যানিংয়ের অঙ্কিতা Published on: 33 minutes ago

খড়গপুরে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ওপেন ফুল কন্টাক কেওকুসিন ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় (Kharagpur All India National Karate Competition) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন বাগবাজার মহিলা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী বছর উনিশের অঙ্কিতা সাহা ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং থানার রাইসমিল পাড়ার বাসিন্দা অঙ্কিতার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত সকলেই (Ankita Saha from Canning Won the Second Position in the All India National Karate Competition) ৷ 26 ও 27 মার্চ 16 বছরের উর্দ্ধে 45-50 কেজি বিভাগে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন । বাবা অসিত সাহা চাল ব্যবসায়ী এবং মা মিঠু সাহা একজন আশাকর্মী । গড়িয়ার জৈনপুরের বাসিন্দা ক্যারাটে প্রশিক্ষক রত্নদেব পাল দীর্ঘ ছ'বছর ধরে ক্যানিং দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন ৷ সেখানেই ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিত অঙ্কিতা ৷ সারা ভারতের 600 প্রতিযোগীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সে ৷