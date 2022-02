.

AMC Election Result 2022 : আসানসোলে হাতেগোনা আসনে জয় বিজেপির, ফলপ্রকাশ ঘিরে নিরাপত্তার কড়াকড়ি

গণনা শেষের আগেই আসানসোল পৌরনিগমে বোর্ড গঠনের পথে তৃণমূল (TMC will Make Board in Asansol Municipal Corporation) ৷ 106টি আসনের সব ক’টির গণনা শুরু হয়নি এখনও (AMC Election Result 2022) ৷ তার আগেই 50 শতাংশ আসনে এগিয়ে গিয়েছে শাসকদল ৷ তবে, এই পরিস্থিতিতেও মুখরক্ষা হল জিতেন্দ্র তিওয়ারির ৷ তাঁর স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারি জিতে গিয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে আরও 1টি আসনে জিতেছে বিজেপি ৷ পাশাপাশি প্রায় বেশ কয়েকটি আসনে এগিয়ে রয়েছে ৷ তবে, এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটার একটা সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই নিরাপত্তার বিষয়টিও কড়াকড়ি করা হয়েছে (Tight Security in Asansol Due to Election Result) ৷ প্রতিটি ওয়ার্ডে পুলিশ রুটমার্চ করছে ৷ পাশাপাশি আসানসোলে বিজেপির সাংগঠনিক পার্টি অফিসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷