আসানসোল পৌরনিগমের (AMC Election 2022) 88 নং ওয়ার্ডের রানিগঞ্জ টিডিবি কলেজের বুথগুলিতে বিজেপি এজেন্টদের বসতে না দেওয়ার অভিযোগ ৷ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এজেন্টদের বের করে দেয় বলে অভিযোগ (TMC Allegedly Expelling BJP Agents from Booths of Ward No 88 in Asansol) করেছেন ওই ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী সুমতি মুখোপাধ্যায় ৷ ওই কলেজে আসানসোলে পৌরনিগমের 78, 79, 83, 83 ও 85নং বুথে এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপি প্রার্থী (TMC Allegedly Not Allowing BJP Agent to Sit in Raniganj TDB College) ৷ তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, বিজেপির পোলিং এজেন্টদের পুলিশের সামনেই বের করে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ যদিও 88 নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী নেহা সাউ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷