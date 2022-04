.

Published on: 1 hours ago

রাজ্য পুলিশ কেন থাকবে ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ? এই অভিযোগেই সরব বিরোধীরা (Opposition Parties Allegation is Why State Police are inside the Polling Booth)। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে (Asansol By Poll 2022) পান্ডবেশ্বরের রাখালচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের 47, 48, 49 ও 50 নম্বর বুথ এবং দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার শংকরপুরের 234 ও 235 নম্বর বুথে দেখা গেল রাজ্য পুলিশের জনৈক অফিসার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকে তদারকি করছেন । এই দেখেই সরব হন বিরোধীরা । তাঁদের অভিযোগ, কোনওভাবেই রাজ্য পুলিশ ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে পারে না । ইতিমধ্যেই এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানিয়েছেন বিরোধীরা । বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এভাবেই উপনির্বাচনকে প্রভাবিত করছে রাজ্য পুলিশ । অন্যদিকে সিপিআইএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকারের অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভোটারদের প্রভাবিত করছে এবং বুথে ঢুকে ও ভোটারদের প্রভাবিত করছে ৷