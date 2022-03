.

Agnimitra Paul on Narendranath Chakraborty : কমিশনের ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, নরেন চক্রবর্তীকে গৃহবন্দি করা উচিত : অগ্নিমিত্রা Published on: 21 minutes ago

পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আগামী সাতদিন মিটিং-মিছিল-সহ অন্যান্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে (Agnimitra Paul Commented on the Order of Election Commission over Narendranath Chakraborty) । নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় বলেই মন্তব্য আসানসোল লোকসভা নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের (Agnimitra Paul on Narendranath Chakraborty) । তাঁর কথায়, "এই সমস্ত লোকদের ভোট পর্যন্ত গৃহবন্দি করে রাখা উচিত । কমিশনকে আরও একবার আর্জি জানাব এই বিষয়ে ৷" বুধবার আসানসোলের কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে বারাবনিতে প্রচারে এসে একথা বলেন তিনি ৷