Adhir Chowdhury on BJP : একার চেষ্টায় বিজেপিকে হারানো কঠিন, মেনে নিলেন অধীর

বিজেপির মতো সংগঠিত রাজনৈতিক দলকে এককভাবে হারানো কঠিন (No One will Defeat BJP in Single Handedly) ৷ বিজেপির জয়ের প্রশংসা করে সে কথা স্বীকার করে নিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (Adhir Chowdhury Appreciates Result of BJP in Five State) ৷ উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর এমনটাই জানালেন লোকসভার কংগ্রেসের দলনেতা ৷ সেই সঙ্গে পঞ্জাব হাতছাড়া হওয়ার পিছনে, সে রাজ্যের অযোগ্য নেতৃত্ব দায়ী বলে মন্তব্য করেন অধীর ৷ পাশাপাশি, রাজনীতিতে আম আদমি পার্টির উত্থানের প্রশংসা করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷