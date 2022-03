.

48 Hours Bharat Bandh : বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা সাধারণ ধর্মঘটে মিশ্র প্রভাব উত্তর 24 পরগনায় Published on: 1 hours ago

কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ এবং ভ্রান্ত বেসরকারিকরণ নীতির প্রতিবাদে (48 Hours India Strike Against Privatisation of Central Agencies) দেশজুড়ে 48 ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছে বাম শ্রমিক সংগঠন এবং ফেডারেশনগুলি (48 Hours Bharat Bandh by Left Tread Unions and Federations) ৷ আজ থেকে শুরু হওয়া সেই ধর্মঘটকে সফল করতে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাট অবরোধ করতে দেখা গেল বামেদের ৷ তেমনি উত্তর 24 পরগনার বিভিন্ন স্টেশনে রেল অবরোধে সামিল হল বামেরা ৷ তবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে ৷ শ্যামনগর স্টেশনে রেল অবরোধের জেরে প্রায় আধঘণ্টা পরিষেবা বন্ধ ছিল ৷ সড়কপথেও অবরোধের চেষ্টা করে বামেরা ৷ তবে, পুলিশের হস্তক্ষেপে সেই অবরোধগুলি সফল হয়নি ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের কলকারখানাগুলিতেও অন্যান্য দিনের মত স্বাভাবিক ছন্দে কাজ হচ্ছে ৷ ধর্মঘটের প্রভাব পড়েনি ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেও ৷ রাস্তাঘাটে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে ৷