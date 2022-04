.

Clash Between Two Locality : পুরনো বিবাদের জেরে দুই পাড়ার মারামারি, গ্রেফতার 2 Published on: 47 minutes ago

হোলিতে পাড়ার এক মহিলাকে কটুক্তির প্রতিবাদ করায় মারধরে জড়ায় দুই পাড়ার ছেলেরা (Clash Between Two Locality) । পুরনো সেই বিবাদ জিইয়ে ছিল এতদিন ৷ তার জেরেই মঙ্গলবার উত্তাল হল পরেশ মিত্র কলোনি । দু‘পক্ষের মধ্যে মারামারিতে গুরুতর আহত পাঁচজন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । গ্রেফতার দুই ৷ জলপাইগুড়ি 1নং ওয়ার্ডের সুভাষনগর এলাকার ঘটনা (2 arrested for Fighting in Two Locality due to Old Disputes) ৷