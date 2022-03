.

Purulia Strike by Congress : 12 ঘণ্টার পুরুলিয়া ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব ঝালদায়

ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুকে খুনের ঘটনায় আজ পুরুলিয়ায় 12 ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস (12 Hours Purulia Strike by Congress) ৷ আর সেই ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ঝালদা শহরে ৷ প্রায় অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে ৷ রাস্তাঘাটে গাড়িও কম চলছে ৷ প্রসঙ্গত, রবিবার বিকেলে ঝালদায় রাস্তার উপরে দুষ্কৃতীরা তপন কান্দুকে গুলি করে খুন করে ৷ এ দিন সকালে ধর্মঘটের সমর্থনে কংগ্রেসের তরফে একটি মিছিল বের করা হয় (12 Hours Purulia Strike for Protest of Congress Councilor Tapan Kandu Murder) ৷ ঝালদা রুটের কোনও বেসরকারি বাসই আজ রাস্তায় নামেনি ৷ ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে জয়পুর, কোটশিলা এলাকাতেও ৷ তবে, সে অর্থে পুরুলিয়া শহরে ধর্মঘটের প্রভাব অনেকটাই কম ৷ বেসরকারি যানবাহন রাস্তায় দেখা যাচ্ছে ৷ তবে, তা সাধারণ দিনের মতো নয় ৷ তবে, স্কুল-কলেজ খোলা রয়েছে ৷ যেহেতু, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে ৷ তাই পড়ুয়াদের ধর্মঘটের বাইরে রাখা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে ৷