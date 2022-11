অ্যাডিলেড, 2 নভেম্বর: বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত নিশ্চুপ ছিল বিরাট-ব্যাট। হারানো ছন্দ খুঁজে পেতে মরিয়া ছিলেন কোহলিও (Virat Kohli) । পয়া অস্ট্রেলিয়ায় সেই ফেলে আসা ছন্দই খুঁজে পেয়েছেন ভারতের রান-মেশিন (New Record for Virat) । বুধবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলতি টুর্নামেন্টের তৃতীয় অর্ধশতরানটি করেছেন বিরাট কোহলি । সেইসঙ্গে নয়া রেকর্ডেরও মালিক হলেন প্রাক্তন অধিনায়ক (Kohli becomes the highest run scorer in T20 World Cups) ।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিরাট নামার আগে টি-20 বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের মালিকানা ছিল মাহেলা জয়বর্ধনের (Mahela Jayawardene) কাছে । টাইগারদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত 16 রানে পৌঁছনোর পরেই সেই রেকর্ড টপকে গেলেন কোহলি । জয়বর্ধনের থেকে মাত্র 8টি ইনিংস কম খেলে তাজ মাথায় পরলেন বিরাট ।

