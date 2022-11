ব্রিসবেন, 1 নভেম্বর: টি-20 বিশ্বকাপে (T20 World Cup 2022) সেমি-ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখল শ্রীলঙ্কা ৷ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 6 উইকেটে জিতে এ দিন গ্রুপ 1 এর পয়েন্ট টেবিলে 3 নম্বরে উঠে এসেছেন দাসুন শনাকারা (Sri lanka Win Against Afghanistan by 6 Wickets) ৷ এ দিন টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আফগানিস্তানের অধিনায়ক মহম্মদ নবি (Sri lanka vs Afghanistan) ৷ কিন্তু, শুরুটা ভালো করলেও, শেষের দিকে একের পর এক উইকেট হারিয়ে 20 ওভারে 144 রান স্কোর বোর্ডে তোলে আফগানরা ৷

এ দিন দুই আফগান ওপেনরা রহেমনুল্লাহ গুরবাজ (28) এবং উসমান ঘানি (27) শুরুটা ভালোই করেছিলেন ৷ কিন্তু, প্রথম উইকেট পড়তেই একে একে আউট হতে থাকেন আফগান ব্যাটাররা ৷ কেউই সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেননি ৷ বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের সামনে সেভাবে নিজেদের মেলে ধরার সুযোগই পাননি নবিরা ৷ নির্ধারিত 20 ওভারে 8 উইকেট হারিয়ে 144 রান তোলে আফগানিস্তান ৷ শ্রীলঙ্কার হয়ে সফল বোলার ওয়াইনেন্দু হাসারঙ্গা ৷ তিনি 4 ওভারে 13 রান দিয়ে 3 উইকেট নিয়েছেন ৷ লাহিরু কুমারা 2 উইকেট নেন ৷

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই পাথুম নিসাঙ্কার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় শ্রীলঙ্কা ৷ তবে, কুশল মেন্ডিস (25) এবং ধনঞ্জয় ডি সিলভা 42 বলে 66 রানে অপরাজিত থেকে শ্রীলঙ্কার ইনিংস সামলান ৷ মেন্ডিস আউট হলে আসালঙ্কা (19) এবং ভানুকা রাজাপক্ষ (18) ধনঞ্জয় ডি সিলভার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দেন ৷ 9 বল বাকি থাকতেই শ্রীলঙ্কা জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ৷ আফগানিস্তানের হয়ে 2টি করে উইকেট নেন মুজিব উর রহমান এবং রাশিদ খান ৷ ম্যাচের সেরা ওয়াইনেন্দু হাসারঙ্গা ৷

আরও পড়ুন: বিরাটের হোটেল রুমের ভিডিয়ো ভাইরালে ক্ষমা চাইল কর্তৃপক্ষ, সাসপেন্ড অভিযুক্ত কর্মী

এ দিনের জয়ের পর শ্রীলঙ্কা সেমি-ফাইনালের দৌড়ে টিকে রয়েছে ৷ তবে, শ্রীলঙ্কাকে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ৷ যেখানে শ্রীলঙ্কাকে নিজেদের শেষ ম্যাচ ইংল্যান্ডের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ৷ এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা গ্রুপ-1 এ তিন নম্বরে রয়েছে ৷