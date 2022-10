ব্রিসেবন, 31 অক্টোবর: আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে 42 রানে জিতে টি-20 বিশ্বকাপে (T20 World Cup 2022) গ্রুপ ওয়ানে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল অস্ট্রেলিয়া (Australia Wins Against Ireland by 42 Runs) ৷ সেই সঙ্গে সেমি-ফাইনালের দৌড়ে নতুন চমক নিয়ে আসল অজিরা ৷ এদিন আইরিশদের বিরুদ্ধে 42 রানে ম্যাচ জিতে সেমি-ফাইনালে ওঠার দাবি আরও জোরাল করেছেন অ্যারন ফিঞ্চরা ৷ টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন আইরিশ অধিনায়ক অ্যান্ড্রিউ বালবারিন ৷ তবে, অজিদের ঘরের মাঠে তাঁদের ব্রিসবেন গতিতে ভরা পিচে রান তোলা থেকে আটকাতে পারেননি আয়ারল্যান্ডের অধিনায়করা ৷

প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া 5 উইকেট হারিয়ে 179 রান তোলে ৷ যেখানে অফ-ফর্মে থাকা অ্যারন ফিঞ্চ 44 বলে 63 রান করে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি মিচেল মার্শ 22 বলে 28 এবং গত ম্যাচে বিধ্বংসী অর্ধশতরান করা মার্কস স্টইনিস 25 বলে 35 রান করেছেন ৷ আয়ারল্যান্ডের হয়ে ব্যারি ম্যাককার্থি 3 উইকেট এবং জসুয়া লিটল 2 উইকেট নিয়েছেন ৷

179 রান ডিফেন্ড করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় আইরিশ ব্যাটিং লাইনআপ ৷ দ্বিতীয় ওভারেই অধিনায়ক অ্যান্ড্রিউ বালবারিন প্যাট কামিন্সের শিকার হন ৷ কামিন্স এই ম্যাচে 2 উইকেট নিয়েছেন ৷ 2 টি করে উইকেট নিয়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মিচেল স্টার্ক এবং অ্যাডাম জাম্পা ৷ 1 টি উইকেট পেয়েছেন মার্কস স্টইনিস ৷ আর একটি রান আউট হয়েছে ৷ ম্যাচের সেরা হয়েছেন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ ৷

আরও পড়ুন: 'বিরাট' রেকর্ড! টি-20 বিশ্বকাপে হাজার রান কোহলির

অস্ট্রেলিয়ার জেতায় গ্রুপ ওয়ান থেকে সেমি-ফাইনালে প্রবেশের অংকটা আরও মজাদার হয়ে দাঁড়িয়েছে (Hard Equation in Group 1 for Semi Finals in T20 World Cup) ৷ নিউজিল্যান্ড (New Zealand) 3 ম্যাচ খেলে 5 পয়েন্টে রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে কিউয়িদের নেট রান রেটও অনেক বেশি ৷ ফলে কেন উইলিয়ামসদের পরের রাউন্ডে কোয়ালিফাই ধরে নিলে, গ্রুপ ওয়ান থেকে আর একটি দল হিসাবে লড়াইয়ে পুরোপুরি রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড (England) এবং আয়ারল্যান্ডও ৷ যদিও আয়ারল্যান্ডের পরের একটি ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ৷ বড় কোনও অঘটন না ঘটলে নিউজিল্যান্ড সেই ম্যাচ জিতছে ধরে নেওয়া যায় ৷ ফলে আয়ারল্যান্ড খাতায় কলমে টিকে থাকলেও, বাস্তবে বিশ্বকাপ সফর তাদের শেষ বলেই ধরে নেওয়া যায় ৷

আরও পড়ুন: ফ্রেঞ্চ ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডবলস চ্যাম্পিয়ন সাত্বিক-চিরাগ জুটি

অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার একটি মাত্র ম্যাচ বাকি ৷ আর সেটি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৷ ফলে আফগানদের বিরুদ্ধে বড় অঘটন না ঘটালে, পরের ম্যাচ জিতে সেমি-ফাইনালে কোয়ালিফাই করতে নিজেদের কাজ শেষ করে রাখবেন অ্যারন ফিঞ্চরা ৷ তবে, এখানেও রয়েছে টুইস্ট ৷ ইংল্যান্ড সবে 3 ম্যাচ খেলেছে ৷ আর তাদের পয়েন্টও 3 ৷ তবে, ব্রিটিশ ব্রিগেডের প্লাস পয়েন্ট তাদের নেট রানরেট ৷ তাদের একটা নেগেটিভ দিকও আছে ৷ তা হল, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ইংল্যান্ডকে ৷ সেই ম্যাচ না জিততে পারলে সেমি-ফাইনালের রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে জস বাটলারদের ৷ ফলে গ্রুপ ওয়ানে শুধু নিজেদের ম্যাচ জিতলেই হবে না ৷ দ্বিতীয় দল হিসাবে সেমি-ফাইনালে জেতে অন্যের হার জিতেও নজর রাখতে হবে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলকে ৷