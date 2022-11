সিডনি, 6 নভেম্বর: বিশ্বকাপ চলাকালীন ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার । সিডনি পুলিশ রবিবার ভোরে ধানুষ্কা গুণাথালিকাকে গ্রেফতার করেছে বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে । 2 নভেম্বর এক মহিলাকে যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত হন এই ক্রিকেটার। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে সিডনি পুলিশ (Gunathilaka was arrested by Sydney police in the wee hours of Sunday) । তাঁকে ছাড়াই অস্ট্রেলিয়া ছেড়েছেন শ্রীলঙ্কা দলের অন্য সদস্যরা । ইংল্যান্ডে কাছে হারার পর এবারের মতো বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়েছে শ্রীলঙ্কার।

দলের এই বাঁ হাতি এবার শুরু থেকে তেমন ছন্দেও ছিলেন না । কোয়ালিফায়ার রাউন্ডে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে কোনও রান না করেই ডাগআউটে ফিরে যান তিনি । এরপর দল বিশ্বকাপের মূল পর্ব প্রবেশ করলেও চোটের কারণে আর মাঠে নামা হয়নি ধানুষ্কার । স্থানীয় নিঊ সাউথ ওয়েলস পুলিশের ওয়েবসাইটেও গ্রেফতারির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে ।

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, পূর্ব সিডনিতে গত সপ্তাহে ঘটা একটি যৌন নিগ্রহের ঘটনায় শ্রীলঙ্কার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । নির্যাতিতার বয়স 29 বছর । অভিযুক্ত ক্রিকেটারের সঙ্গে তাঁর অনলাইন ডেটিং অ্যাপে পরিচয় হয়। কয়েকদিন তাঁরা কথাও বলেন । এরপরই ওই ঘটনাটি ঘটে বলে মনে করা হচ্ছে।

