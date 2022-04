হায়দরাবাদ : ওজন কমানোর একটি অসাধারণ উপায় হল নিয়মিত যোগব্যায়াম ৷ এটি জিমে ওয়ার্কআউট করার থেকেও অনেক বেশি নিরাপদ ৷ শুধু তাই নয় যোগব্যায়ামের জেরে পেশিতেও অপ্রয়োজনীয় স্ট্রেন কম পড়ে এবং প্রাকৃতিক উপায়েই চর্বি কম করা যেতে পারে ৷ বিশেষত এক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয় পেট নিয়ে ৷ পেটে জমা অতিরিক্ত চর্বি কমানো খুবই কঠিন ৷ তবে বিশেষ কিছু ব্যায়াম আছে যা পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করে ৷ দেখে নিন এমন কিছু যোগ ব্যায়ামের পদ্ধতি যা পেটের চর্বি কমাতে সাহায্য করতে পারে (How to Lose Weight with Yoga) ৷

জানু শীর্ষাসন :

মেঝেতে ডান পা ছড়িয়ে বসুন ৷ বাম হাঁটুটি মুড়ে রাখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার বাম পায়ের পাতা ডানপায়ের উরুর উপরে রয়েছে ৷ লম্বা শ্বাস নিন এবং দুই হাত ওপরের দিকে তুলুন ৷ শ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে ডান পা ছোঁয়ার চেষ্টা করুন ৷ কিছুক্ষণ এভাবেই বসে থাকুন ৷ (1-15 অবধি গুনতে পারেন ) একইভাবে বাম পা সামনের দিকে ছড়িয়ে একই ব্যায়াম অভ্যাস করুন ৷ জানু শীর্ষাসন

হলাসন:

চিত হয়ে শুয়ে হাত দুপাশে ছড়িয়ে দিন ৷ এবার দুই পা একসঙ্গে ওপরের দিকে তুলুন প্রথমে 30 ডিগ্রি তারপর 60 ডিগ্রি এবং সবশেষে একে বারে মেঝের সঙ্গে লম্ব ভাবে ৷ কোমরে হাত রেখে এবার পা দুটিকে মাথার পিছনের দিকে ঠেলে দিন ৷ চেষ্টা করুন যাতে মাথার পিছনের দিকে পায়ের আঙুল মেঝে স্পর্শ করে ৷ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক রাখুন ৷ হলাসন

ভুজঙ্গাসন:

উপুর হয়ে শুয়ে পড়ুন ৷ আপনার পাঁজর বরাবার মেঝেতে উপুর করে হাত রাখুন ৷ এবার লম্বা শ্বাস নিয়ে হাতের চাপে আপনার শরীরের উপরিভাগকে উপরের দিকে তোলার চেষ্টা করুন ৷ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক রাখুন ৷ 30 সেকেন্ড এভাবেই থাকার পর বিশ্রাম নিন ৷ ভুজঙ্গাসন

আরও পড়ুন : কোভিডের নতুন ভ্যারিয়্যান্টের হাত থেকে কী করে সুরক্ষিত রাখবেন বাচ্চাদের !

ধনুরাসন :