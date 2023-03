হায়দরাবদ: টিবি আমাদের দেশে যক্ষ্মা নামেও পরিচিত । যক্ষ্মা অতিমারির কারণে বহু শতাব্দী ধরে সারা বিশ্বে বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে । সেই সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসায় উন্নত হলেও আজও বিপুল সংখ্যক মানুষ এই রোগের নাম নিয়েও ভয় পান । যেহেতু এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংক্রামক, তাই এতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাধারণত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হতে হয় (World TB Day)।

টিবি বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে একটি গুরুতর অতিমারি হিসাবে বিবেচিত হয় । যার কারণে প্রতিবছর প্রায় দেড় লাখ মানুষ মারা যায় । এই রোগ, এর ধরন এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং নতুন গবেষণা এবং এই দিকে কাজ করার জন্য মানুষ এবং সংস্থাগুলিকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর 24 মার্চ বিশ্বব্যাপী 'বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস' পালন করা হয় । এই বছর এই বিশেষ অনুষ্ঠান 'হ্যাঁ ! আমরা টিবি শেষ করতে পারি !' বা "হ্যাঁ! আমরা যক্ষ্মা নির্মূল করতে পারি' (Yes! We can end TB) ! এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হচ্ছে ।

থিম: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বছর বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস 2023-এর জন্য, হ্যাঁ ! আমরা টিবি শেষ করতে পারি ! টিবি অতিমারি মোকাবিলা করার লক্ষ্যে থিমটি নির্বাচন করা হয়েছে, মানুষের মধ্যে আশা জাগানো যে যক্ষ্মা থেকে মুক্তি সম্ভব । এছাড়াও, এই দিকে উচ্চ-স্তরের নেতৃত্ব, বিনিয়োগ বাড়ানো এবং নতুন WHO সুপারিশগুলিকে উৎসাহিত করা, উদ্ভাবন গ্রহণ করা এবং সংক্রমণের ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপের জন্য মানুষদের উদ্বুদ্ধ করাও এই থিম নির্বাচনের অন্যতম উদ্দেশ্য ।

টিবি রোগ কী ?

চিকিৎসকরা যক্ষ্মাকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ বলে মনে করেন । যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম যক্ষ্মা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট । সাধারণত ফুসফুসে টিবি প্রভাবের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়, তবে এই ব্যাকটেরিয়া ফুসফুস ছাড়াও শরীরের অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করতে পারে । এই সংক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন কাশি, হাঁচি বা কথা বলেন, তখন এর সঙ্গে সংক্রামক ফোঁটা নিউক্লিয়াস তৈরি হয়, যা বাতাসের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিকে সংক্রমিত করতে পারে । উল্লেখযোগ্যভাবে, নিউক্লিয়াসগুলি কয়েক ঘন্টার জন্য পরিবেশে সক্রিয় থাকতে পারে ।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2021 সালে, 10.6 মিলিয়ন মানুষ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, যার মধ্যে 1.6 মিলিয়ন মানুষকে এই রোগের কারণে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল । বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস বিশ্বব্যাপী জনগণ এবং চিকিৎসা, সামাজিক এবং অন্যান্য সংস্থাকে একত্রিত হওয়ার এবং এই অতিমারিটির বিস্তার এবং এর কারণে প্রাণ হারায় এমন মানুষের সংখ্যা হ্রাস করার চেষ্টা করার একটি সুযোগ প্রদান করে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্য অনুসারে, বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস 2023-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্য অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রগুলি থেকে ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা-র জন্য নতুন WHO-এর প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত সর্ব-মৌখিক চিকিত্সা পদ্ধতি চালু করবে । ত্বরান্বিত করার জন্য কর্ম সংস্থাটি 2023 সালকে যক্ষ্মা শেষ করার বছর হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য যে দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে তা তুলে ধরতে এবং আক্রান্তদের জন্য ব্যাপক এবং সর্বজনীন যত্নের আহ্বান জানিয়েছে ।

তথ্য অনুযায়ী, 2023 সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সংগঠনটি সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে যক্ষ্মা প্রতিরোধে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকারের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানাবে । যাতে শুধু এই রোগটিই নির্মূল করা যায় না, এর চিকিৎসার জন্য গবেষণা এবং যক্ষ্মা চিকিৎসার সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সম্পদ, সহায়তা, যত্নের জন্য প্রচেষ্টা করা যেতে পারে ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সবচেয়ে অবহেলিত এবং দুর্বল বলে মনে করা হয়, এবং বিপুল সংখ্যক যক্ষ্মা আক্রান্তরা চিকিৎসা ও যত্নের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হয় । এমন পরিস্থিতিতে, বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যক্ষ্মা এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের বৈষম্য দূর করার জন্য বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে যক্ষ্মা নির্মূলে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া যায় ।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের উদ্দেশ্য হল যক্ষ্মা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং এর প্রতিরোধের জন্য প্রচেষ্টা চালানো, সেইসঙ্গে মানুষের উপর এর স্বাস্থ্য, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া । এই কারণে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক প্রচারণার পাশাপাশি আরও নানা ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ।

ইতিহাস

উল্লেখযোগ্যভাবে, 24 মার্চ 1882 সালে জার্মান চিকিত্সক এবং মাইক্রোবায়োলজিস্ট রবার্ট কোচ টিবি ব্যাকটেরিয়া, মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস আবিষ্কার করেন । প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে যক্ষ্মা সমগ্র ইউরোপ-আমেরিকায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এর কারণে প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন মারা যাচ্ছিল । কোচের এই আবিষ্কার টিবি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পথ খুলে দিল। এই কারণে, তিনি 1905 সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ।

এর পরে 1982 সালে যক্ষ্মা এবং ফুসফুসের রোগের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন 24 মার্চকে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে । পরবর্তীতে 1996 সালে অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এই প্রচারণায় যোগ দেয় ৷ এরপর 1998 সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্টপ টিবি পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠিত হয় । যার উদ্দেশ্য ছিল যক্ষ্মা প্রতিরোধ করা এবং এর বিস্তার রোধ করা ।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে সারা বিশ্বে নানা ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও প্রচারণার আয়োজন করা হয় । এর মধ্যে রয়েছে টিবি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সম্প্রদায়ের আলোচনা, ফটো প্রদর্শনী, দাতব্য ইভেন্ট এবং বিশেষ অনুষ্ঠান যারা এই রোগ প্রতিরোধ ও লড়াই করার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সম্মান ও পুরস্কৃত করার জন্য ।

