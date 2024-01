হায়দরাবাদ: প্রতি বছর 2 জানুয়ারি বিশ্ব অন্তর্মুখী দিবস (World Introvert Day) হিসেবে পালিত হয়। অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা স্বভাবগতভাবে শান্ত হয় ৷ কথাও কম বলেন ৷ তবে এর অর্থ এই নয় যে তাঁরা বোকা বা কোনও ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন । এই দিনটি উদযাপনের উদ্দেশ্য হল মানুষকে অন্তর্মুখী জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ৷ তবে বাড়িতে বা অফিস এই জাতীয় মানুষদের পরিচালনা করা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। যার কারণে অনেক সময় এই ধরনের মানুষদের সঙ্গে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় ৷ জেনে নিন, অন্তর্মুখী মানুষের সঙ্গে আচরণ করার কিছু উপায়, যা আপনার জন্য খুব উপকারী হতে পারে (Which can be very beneficial for you)।